В Киеве заявили, что слухи о контрабанде оружия — «российская пропаганда»

Киев заявил, что вся поставляемая Западом военная помощь «тщательно пересчитана и отправлена на фронт».

В то же время слухи о контрабанде западного оружия из Украины в правительстве назвали «российской пропагандой».

Советник президента Украины Михаил Подоляк, назвал поставки оружия Вашингтоном и европейскими государствами «вопросом выживания» для своей страны, а контроль за этим оружием — «приоритетом».

«Все вооружение, полученное Украиной, в том числе дальнобойное, тщательно учитывается и отправляется на фронт»", - написал он в Twitter. «Все остальные слухи — банальная российская пропаганда, направленная на срыв поставок», — заключил Подоляк.

Тем временем даркнет вовсю торгует американскими ПТРК «Джавелин» с поставками из Украины по 30 тысяч долларов за одну систему.