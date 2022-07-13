В Киеве заявили, что слухи о контрабанде оружия — «российская пропаганда»
Киев заявил, что вся поставляемая Западом военная помощь «тщательно пересчитана и отправлена на фронт».
В то же время слухи о контрабанде западного оружия из Украины в правительстве назвали «российской пропагандой».
Советник президента Украины Михаил Подоляк, назвал поставки оружия Вашингтоном и европейскими государствами «вопросом выживания» для своей страны, а контроль за этим оружием — «приоритетом».
«Все вооружение, полученное Украиной, в том числе дальнобойное, тщательно учитывается и отправляется на фронт»", - написал он в Twitter. «Все остальные слухи — банальная российская пропаганда, направленная на срыв поставок», — заключил Подоляк.
Тем временем даркнет вовсю торгует американскими ПТРК «Джавелин» с поставками из Украины по 30 тысяч долларов за одну систему.
Опубликовано: Тарас Медведев
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