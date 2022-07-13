Дачники рассказали, как размножать плетистые розы черенкованием
Весна и лето являются наиболее благоприятными периодами для размножения плетистых роз.
Плетистые розы — прекрасное украшение любого садового участка. Ими можно украсить арки и беседки, стены домов и хозяйственные постройки. Они отлично маскируют несовершенство ландшафта.
Однако, при размножении часто возникают сложности, поэтому хочу сегодня поговорить, как правильно размножить плетистые розы с помощью черенков.
Плюсы:
Способ весьма экономичен и не требует финансовых затрат.
Обилие посадочного материала, сохраняющего все сортовые достоинства материнского куста.
Молодые растения не образуют прикорневой поросли.
Выращенные из черенков розы очень долговечны.
Черенки можно собирать с весны по осень. При необходимости, хотя это более сложно, даже в летний период можно рассадить с помощью черенков.
Минусы:
Желтые виды размножаются только с помощью прививки.
Рассаженные в летний период черенки имеют меньше шансов на укоренение.
Сроки сбора черенков:
Черенки плетистых роз собирают в период цветения с учетом региона произрастания.
В средней полосе это июль, когда побеги уже достаточно сильные и крупные, но еще не одревесневшие.
Процесс заготовки:
От вьющегося растения берут черенки не более 15 см длиной и толщиной до 8 мм, имеющие 3–5 почек.
Верхний срез делают на 1 см выше последней почки горизонтально, нижний — под углом 45° на 1 см ниже первой почки.
Сверху оставляют 2–3 листа. Остальные удаляют.
Для быстрого и успешного укоренения используем следующий способ:
Участок выбираем в затененном деревьями месте, прикрытом от сквозняков.
Удобряем грядку торфом, дерном, перегноем и добавляем для рыхлости песок. Формируем мягкую подушку толщиной 10–15 см.
Отростки на сутки опускаем в раствор «Корневина» или любого стимулятора роста.
В подготовленную лунку заглубляем черенки на 2–3 см под небольшим углом, чтобы процесс укоренения протекал быстрее.
Сверху прикрываем пластиковым колпаком или пластиковой тарой, который ежедневно открываем для опрыскивания и проветривания.
Грунт вокруг молодых ростков обязательно мульчируем опилками или компостом.
Первые молодые листочки показывают, что укоренение прошло успешно. В среднем это занимает до полутора месяцев.
Другие способы укоренения:
Укоренение можно провести в емкости с водой или в питательной среде картофеля, а затем пересадить в грунт.
Черенки осеннего сбора укореняют в торфяных и пластиковых горшочках в домашних условиях, где и сохраняют до момента высадки весной.
Уход:
Полив саженцев проводим 1 раз в 2 дня за исключением дождливого периода.
Подкармливаем комплексными удобрениями для цветущих растений 2 раза в месяц.
На зиму молодые саженцы тщательно укрываем.
Весной пересаживаем на постоянное место.
Плетистые розы красивы и выносливы. При правильном проведения черенкования они быстро укореняются и хорошо приживаются. Следующей весной, высаженные на постоянное место молодые розовые кусты быстро разрастаются и наполнят ваш сад красотой и ароматом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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