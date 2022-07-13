Дачники рассказали, как размножать плетистые розы черенкованием

Весна и лето являются наиболее благоприятными периодами для размножения плетистых роз.

Плетистые розы — прекрасное украшение любого садового участка. Ими можно украсить арки и беседки, стены домов и хозяйственные постройки. Они отлично маскируют несовершенство ландшафта.

Однако, при размножении часто возникают сложности, поэтому хочу сегодня поговорить, как правильно размножить плетистые розы с помощью черенков.

Плюсы:

Способ весьма экономичен и не требует финансовых затрат.

Обилие посадочного материала, сохраняющего все сортовые достоинства материнского куста.

Молодые растения не образуют прикорневой поросли.

Выращенные из черенков розы очень долговечны.

Черенки можно собирать с весны по осень. При необходимости, хотя это более сложно, даже в летний период можно рассадить с помощью черенков.

Минусы:

Желтые виды размножаются только с помощью прививки.

Рассаженные в летний период черенки имеют меньше шансов на укоренение.

Сроки сбора черенков:

Черенки плетистых роз собирают в период цветения с учетом региона произрастания.

В средней полосе это июль, когда побеги уже достаточно сильные и крупные, но еще не одревесневшие.

Процесс заготовки:

От вьющегося растения берут черенки не более 15 см длиной и толщиной до 8 мм, имеющие 3–5 почек.

Верхний срез делают на 1 см выше последней почки горизонтально, нижний — под углом 45° на 1 см ниже первой почки.

Сверху оставляют 2–3 листа. Остальные удаляют.

Для быстрого и успешного укоренения используем следующий способ:

Участок выбираем в затененном деревьями месте, прикрытом от сквозняков.

Удобряем грядку торфом, дерном, перегноем и добавляем для рыхлости песок. Формируем мягкую подушку толщиной 10–15 см.

Отростки на сутки опускаем в раствор «Корневина» или любого стимулятора роста.

В подготовленную лунку заглубляем черенки на 2–3 см под небольшим углом, чтобы процесс укоренения протекал быстрее.

Сверху прикрываем пластиковым колпаком или пластиковой тарой, который ежедневно открываем для опрыскивания и проветривания.

Грунт вокруг молодых ростков обязательно мульчируем опилками или компостом.

Первые молодые листочки показывают, что укоренение прошло успешно. В среднем это занимает до полутора месяцев.

Другие способы укоренения:

Укоренение можно провести в емкости с водой или в питательной среде картофеля, а затем пересадить в грунт.

Черенки осеннего сбора укореняют в торфяных и пластиковых горшочках в домашних условиях, где и сохраняют до момента высадки весной.

Уход:

Полив саженцев проводим 1 раз в 2 дня за исключением дождливого периода.

Подкармливаем комплексными удобрениями для цветущих растений 2 раза в месяц.

На зиму молодые саженцы тщательно укрываем.

Весной пересаживаем на постоянное место.

Плетистые розы красивы и выносливы. При правильном проведения черенкования они быстро укореняются и хорошо приживаются. Следующей весной, высаженные на постоянное место молодые розовые кусты быстро разрастаются и наполнят ваш сад красотой и ароматом.