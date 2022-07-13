Огородники рассказали, что делать, чтобы вилки капусты не растрескивались

Белокочанная капуста — самая популярная разновидность этого овоща, поэтому неудивительно, что встретить её можно практически на каждом дачном участке.

Бывают случаи когда растущий вилок капусты неожиданно растрескивается. Это явление очень огорчает огородников. Ведь такую капусту нужно сражу же куда-то использовать, иначе треснувший вилок может начать гнить или в нем заведутся вредители.

Несмотря на то, что капуста влаголюбива и любит влажную почву причины её растрескивания кроются в поливе. Чаще всего капуста растрескивается из-за нехватки влаги или чрезмерного полива. Например, резкая смена сухой погоды на дождливую или наоборот - затяжные дожди.

Так, что же предпринять чтобы вилки капусты не растрескивались?

Как предохранить капусту от растрескивания?

Во-первых, всегда выбирайте сорта устойчивые к растрескиванию.

Во-вторых, обеспечьте регулярный полив, не допуская больших перерывов.

В-третьих, не передерживайте капусту на грядках. Срезайте по мере созревания.

✅ Ну и самое главное, что я вам хотела рассказать: как не допустить растрескивания капусты при затяжных дождях. Самый простой способ - обрезка корней.

Как правильно обрезать корни капусты:

Помочь приостановить растрескивание капусты поможет обрезка корней. Для этого от кочерыжки капусты нужно отступить 10 см, воткнуть лопату на глубину 20-25 см и обрезать корни с одной какой-либо стороны растения.

В результате обрезки приток влаги из почвы уменьшится и капуста перестанет трескаться потому, что мы обрезали часть её корней.