Огородники рассказали, что делать для роста крупных качанов капусты

Капуста – одна из самых холодостойких овощных культур. Благодаря морозостойкости и неприхотливости, ее успешно растят даже в регионах с коротким и прохладным летом.

Полив капусты:

Капуста - очень влаголюбивая культура. Поэтому для того чтобы капуста не останавливалась в росте нельзя допускать пересушивания грунта. Полив должен быть регулярный, по мере просыхания верхнего слоя почвы на 2-3 см.

Расход воды 1-3 литра на одно растение, при поливе один раз в два-три дня. Если нет возможности поливать капусту регулярно, то при поливе раз в неделю расход на одно растение будет составлять 5-10 литров.

Тем не менее в почве не должно быть застоя влаги. Это чревато серьезными последствиями: может отмереть корневая система, разовьется бактериоз и растение погибнет. Как видите чрезмерный избыток влаги, так же как и его недостаток вреден растениям.

Полив проводите утром или вечером прохладной водой (18-20 С). Чтобы добиться такой температуры отстоянную теплую воду нужно разбавить холодной водой.

Подкормка капусты:

Капусту подкармливают по мере необходимости. В июле подкармливают только средние и поздние сорта капусты. За месяц проводят одну подкормку.

На 10 литров воды 0,5 л готового раствора коровяка, 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сульфата калия. На 1 м2 посадок используйте 6–8 л.

Окучивание капусты:

В фазе образования 8-9 настоящих листьев рекомендуется провести окучивание капусты. Окучивание вызовет рост дополнительных корешков и усилит питание растений. Ранние сорта капусты окучивают один раз, средние и поздние сорта - два раза.

При окучивании очень важно, чтобы приваленная земля была влажная. Поэтому процедуру окучивания проводят после дождя или на следующий день после полива.

Так же окучивание выступает в качестве опоры. При образовании кочанов, капуста, не ложиться на землю и не повреждает своей корневой системы.

Самые частые вредители капусты - гусеницы, тля, блошки и капустные мухи. Для их уничтожения используют любой из представленных на рынке препаратов. Например: "Кинмикс", "Лепидоцид", "Битоксибациллин".

Народные средства:

Блошка. Для защиты капусты от блошки по утрам посадки опудривают древесной золой.

Тля. Против тли капусту опрыскивают раствором зеленого мыла (25 мл на 10 л воды).

Капустная муха. Капустных мух отпугивают от капусты смесью из нафталина и песка.

200 г нафталина смешивают с 400 г песка. Готовую смесь подсыпают под капусту. Данной смеси хватает на 100 растений.

Гусеницы. Обнаруженные личинки бабочек на листьях раздавливают пальцами.