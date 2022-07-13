Трейлер фильма "Брат-3" не впечатлил россиян
Трейлер картины режиссёра Валерия Переверзева "Брат-3" не вызвал восторга у зрителей.
Первый трейлер кинофильма "Брат-3", съёмками которого занимаются "MTM Cinema" совместно с "Улицей Сергея Эйзенштейна", появился в интернете. Юзерам пришлось не по душе увиденное.
Пользователи Ютуба, где и был опубликован трейлер проекта, раскритиковали ролик по причине его отвратительного монтажа, слабой актерской игры и притянутого за уши сюжета.
"Культуромания" сообщает, что данная картина - сборник новелл, объединённых одной повествовательной линией. Главные роли в фильме сыграли Александра Вознесенская, Владимир и Юрий Торсуевы и другие актеры.
Ранее талант сына Сегея Бодрова оценил продюсер и критик Павел Рудченко.
Рэп-исполнитель Александр Бодров - сын исполнителя главной роли картин "Брат", "Брат-2", ныне покойного Сергея Бодрова, занялся творчеством, как отец, но выбор свой остановил на музыке.
Рудченко говорит, что тот факт, что сын Бодрова "не отсвечивает заслугами отца" - похвально. Творчество молодого человека критик оценил следующим образом:
Скорее, речитатив под фанк - он там начитывает про жизненные ценности определенные, пытается доносить текстом. Неплохо говорит о какой-то глубине.
К слову, вдова Бодрова утверждает, что сын вырос копией отца.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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