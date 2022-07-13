Дачники рассказали, как обрезать кустарник спиреи

Спирея – очень популярный, часто встречающийся декоративный кустарник. Особенно распространены виды – серая, японская и острозазубренная спиреи.

Обрезка спиреи преследует несколько целей:

Во-первых у кустарника всегда нужно удалять больные, слабые, засохшие и поврежденные ветви.

Во-вторых для поддержания привлекательности необходимо удалять отцветшие соцветия и здоровые, но нежелательные побеги.

Время обрезки спиреи напрямую зависит от времени цветения кустарника. Весеннецветущие виды нужно обрезать после цветения (все спиреи цветущие весной как правило белого цвета), а летнецветущие рано весной. Все спиреи хорошо переносят стрижку.

Обрезка спиреи, цветущей весной:

Весеннецветущие спиреи цветут на побегах прошлого года. Поэтому их обрезку проводят только после цветения. Сразу после схода снега на концах прошлогодних побегов образуется огромное количество цветочных почек, которые обрезать ну просто не целесообразно. Если вы их срежете куст не будет цвести.

Так как же правильно обрезать данный вид?

Для уменьшения размеров куста и улучшения кущения побеги укорачивают максимум на 1/3 всей длинны. После обрезки на каждой ветке вырастет много боковых ветвлений, что придаст кусту пышности. А на следующий год эти веточки будут усыпаны многочисленными цветами.

Так же после цветения нужно удалить всю мелкую поросль растущую внизу куста. На них как правило практически не бывает цветов.

Через каждые 3-4 года спирею прореживают удаляя устаревшие побеги.

Обрезка спиреи, цветущей летом:

Летнецветущие спиреи цветут на молодых побегах этого года. За сезон такой вид спиреи обрезают два раза.

Первая обрезка:

Первую обрезку проводят весной. В это время куст стригут так, чтобы сформировалась красивая шаровидная крона. Здесь нет какой-то определенной техники обрезки - каждый садовод обрезает куст по своему усмотрению.

В это же время проводят санитарную обрезку, удаляя подмерзшие, больные, поломанные и стелющиеся по земле ветви. Стареющие побеги 5-6 года жизни так же нужно удалить. Такие побеги срезайте строго под корень не оставляя пенька иначе из оставшихся почек вырастут слабые тонкие веточки. На этом первая обрезка заканчивается.

Вторая обрезка:

Ко второй обрезке приступайте после цветения. В это время срезают только сухие коричневые соцветия. Благодаря обрезке засохших соцветий куст в конце лета зацветает повторно. Чтобы обрезка шла быстрее воспользуйтесь садовыми ножницами вместо секатора.

Когда и чем подкормить спирею:

Спирея до такой степени неприхотливый кустарник, что на плодородной почве её можно не подкармливать совсем. И на пышность цветения это никак не повлияет.

За сезон спирею подкармливают два раза:

Первую подкормку проводят весной, сразу как прогреется почва.

На 10 л готового раствора коровяка разведенного 1 к 10 или птичьего помета (1:20) берут 20 г суперфосфата, хорошо перемешивают и поливаю по 10 л на один куст.

Если у вас нет натуральных органических удобрений, тогда на 10 л воды возьмите 3 ст.л любого органического удобрения с пометкой "для цветов" и 2 ст.л нитрофоски. Хорошо перемешайте и подкормите спирею.

Вторую подкормку проводят после цветения.

На 10 л воды берут 20-30 г удобрения "ПЛАНТАФИД (5-15-45)" или любого готового минерального комплекса с преобладанием азота, фосфора, калия и целым набором микроэлементов. Расход удобрения 10-12 л на один куст. Все подкормки нужно вносить после предварительного полива.