Силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара
Вооруженные силы России и ЛНР начали штурм украинского города Соледара в Донецкой области.
Помощник Министра внутренних дел Луганской Народной Республики 13 июля заявил, что войска России совместно с войсками ЛНР заняли окраины города Соледар.
По его словам, войскам РФ и Луганска удалось захватить склад боеприпасов.
Более недели назад был взят Лисичанск, после чего министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о занятии всей территории луганской области.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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