Силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара

Вооруженные силы России и ЛНР начали штурм украинского города Соледара в Донецкой области.

Помощник Министра внутренних дел Луганской Народной Республики 13 июля заявил, что войска России совместно с войсками ЛНР заняли окраины города Соледар.

По его словам, войскам РФ и Луганска удалось захватить склад боеприпасов.

Более недели назад был взят Лисичанск, после чего министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о занятии всей территории луганской области.