Дачники рассказали об уходе за нарциссами после того, как они отцвели

Выращивание отличается простотой благодаря неприхотливости и быстрой адаптации при размножении и пересадке.

Удалите семенные коробочки:

Это самое первое, что нужно сделать после того как отцветут нарциссы. Удалить семенную коробочку нужно для того, чтобы она не вытягивала питательные вещества из растения, которые необходимы для формирования новых цветовых почек.

Нужно ли обрезать листья или плести из них косичку?

Листья после цветения не обрезают и ни в коем случае не плетут из них косичку. По той причине, что при плетении листья деформируются и не могут должным образом питать луковицу и участвовать в процессе фотосинтеза.

А листья не обрезают потому, что из них будет происходить отток питательных веществ в луковицу. Только после того как листья засохнут их можно будет убрать. Обычно листья засыхают через полтора-два месяца после цветения.

Поливайте нарциссы:

Несмотря на то, что цветы отцвели полив нужно продолжать в прежнем режиме, постепенно сокращая количество поступаемой влаги. Полив необходим чтобы напитать листья влагой из которых в луковице будут накапливаться полезные вещества.

Через месяц полив прекращают совсем. Если этого не сделать то от избытка влаги луковицы ушедшие на покой могут начать подгнивать.

Проведите обработку от болезней:

Для того чтобы нарциссы не поражали различные виды гнили и фузариоз, сразу после цветения обработайте растения раствором медного купороса ( 100 г на 10 л воды) или препаратом "Хом" (40 г на 10 л воды).

Выкопайте луковицы:

Если ваши нарциссы растут на одном месте без пересадки больше 5 лет, то их нужно выкопать. В противном случае цветы будут разрастаться все больше и больше мешая друг другу правильно расти и развиваться. С годами цветки мельчают либо перестают цвести совсем.

Пересадку нарциссов нужно проводить один раз в 4-5 лет.

Когда выкапывают луковицы нарциссов:

Выкопку луковиц начинают сразу после засыхания листьев. Медлить нельзя, иначе место, где растут луковицы будет трудно найти, и при выкапывании они могут повредиться.



Выкопанные луковицы нужно очистить от земли, удалить остатки листьев и больные луковички. В течении 3-4 дней просушите луковицы в сухом защищенном от солнечных лучей месте.

После просушки луковицы необходимо очистить от остатков корней, отделить детки и отсортировать. Мелкие луковицы пойдут на доращивание, а крупные экземпляры вернутся в цветник.

Как хранят луковицы нарциссов:

До посадки луковицы хранят в картонной или деревянной таре в сухом проветриваемом месте. Оптимальная температура хранения от 18 до 25 градусов.

Когда возвращают луковицы нарциссов назад в почву:



Нарциссы высаживают в грунт раньше других луковичных - с конца августа по сентябрь. Это связано с тем, что они начинают раньше укореняться. В любом случае луковицы нужно посадить в грунт не позже, чем за 3 недели до наступления заморозков.

А как же подкормки?

В уходе за нарциссами после цветения нет ни слова о подкормках потому, что они им не нужны. Луковицам хватает питания которое вы дадите во время осенней посадки и весенних подкормок во время роста и цветения.