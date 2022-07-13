Опытные огородники рассказали, как правильно окучивать картофель

Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чем цель окучивания картофеля?

Для чего нужно окучивать картофель:

Благодаря окучиванию картофель начинает активнее формировать клубни, лучше удерживается влага, сдерживается рост сорняков. А еще у окученных посадок никогда не будут выглядывать клубни которые в последствии позеленеют. В зеленых клубнях накапливается ядовитое вещество солонин и такой картофель в пищу употреблять уже нельзя.

И ведь это еще не все. Плюсов у окучивания довольно много, оно позволяет:

бороться с полеганием стеблей;

формирует мощную разветвленную корневую систему;

удерживает воздух в прикорневой зоне;

помогает снижать уровень вымывания питательных веществ из грунта;

позволяет создать дополнительный объем, в котором будут формироваться будущие клубни;

улучшает освещение растений не позволяя им затенять друг друга.

Когда пора окучивать картофель:

Окучивают картофель 2 раза. Первое окучивание нужно провести когда растения достигнут высоты 15-20 см. Это время приходиться на конец мая - начало июня.

Окучивают растения осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Стебли присыпают землей по нижние листья. Можно даже чуть повыше - главное, чтобы макушка была на поверхности.

Второй раз картофель окучивают через 2 недели после первого.

Какое время предпочтительно для окучивания?

Самым лучшим временем для окучивания считается раннее утро или вечер. Эта рекомендация основана на том, что в жару растения могут подвянуть, после того как мы потревожим их корневую систему. Ну и самое главное работать в жару не полезно нам самим.

Желательно заниматься окучиванием после дождя. Потому что влажная почва не осыпается с холмика.

Во время окучивания нельзя допускать травмирования растений, так как обломанные стебли наиболее уязвимы с точки зрения опасности заражения болезнями. Их необходимо немедленно удалять.

Как правильно окучивать картошку тяпкой:

На больших плантациях окучивание картофеля проводится с помощью специальной техники. На небольшой площади огородник окучивает картофель с помощью тяпки. Процедура эта проста, но требуется приложить не мало сил.

С помощью тяпки наберите почву с междурядья и сгребающим движением приблизьте к центру куста. Процедуру повторяйте до тех пор пока оголенные побеги не будут закрыты землей. Важно чтобы образовался холмик. Утрамбовывать почву не нужно.