Опытные огородники рассказали, как правильно окучивать картофель
Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чем цель окучивания картофеля?
Для чего нужно окучивать картофель:
Благодаря окучиванию картофель начинает активнее формировать клубни, лучше удерживается влага, сдерживается рост сорняков. А еще у окученных посадок никогда не будут выглядывать клубни которые в последствии позеленеют. В зеленых клубнях накапливается ядовитое вещество солонин и такой картофель в пищу употреблять уже нельзя.
И ведь это еще не все. Плюсов у окучивания довольно много, оно позволяет:
бороться с полеганием стеблей;
формирует мощную разветвленную корневую систему;
удерживает воздух в прикорневой зоне;
помогает снижать уровень вымывания питательных веществ из грунта;
позволяет создать дополнительный объем, в котором будут формироваться будущие клубни;
улучшает освещение растений не позволяя им затенять друг друга.
Когда пора окучивать картофель:
Окучивают картофель 2 раза. Первое окучивание нужно провести когда растения достигнут высоты 15-20 см. Это время приходиться на конец мая - начало июня.
Окучивают растения осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Стебли присыпают землей по нижние листья. Можно даже чуть повыше - главное, чтобы макушка была на поверхности.
Второй раз картофель окучивают через 2 недели после первого.
Какое время предпочтительно для окучивания?
Самым лучшим временем для окучивания считается раннее утро или вечер. Эта рекомендация основана на том, что в жару растения могут подвянуть, после того как мы потревожим их корневую систему. Ну и самое главное работать в жару не полезно нам самим.
Желательно заниматься окучиванием после дождя. Потому что влажная почва не осыпается с холмика.
Во время окучивания нельзя допускать травмирования растений, так как обломанные стебли наиболее уязвимы с точки зрения опасности заражения болезнями. Их необходимо немедленно удалять.
Как правильно окучивать картошку тяпкой:
На больших плантациях окучивание картофеля проводится с помощью специальной техники. На небольшой площади огородник окучивает картофель с помощью тяпки. Процедура эта проста, но требуется приложить не мало сил.
С помощью тяпки наберите почву с междурядья и сгребающим движением приблизьте к центру куста. Процедуру повторяйте до тех пор пока оголенные побеги не будут закрыты землей. Важно чтобы образовался холмик. Утрамбовывать почву не нужно.
Опубликовано: Ангелина Крент
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