МИД Украины разорвал дипотношения с Северной Кореей из-за признания ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Украины сообщило о разрыве дипломатических связей с КНДР из-за признания ей республик Донбасса.

Украинское внешнеполитическое ведомство 13 июля сообщило о том, что разрывает дипломатические отношения и экономические контракты с Северной Кореей.

Ранее посол Северной Кореи в Российской Федерации Син Хон Чхоль уже провел переговоры с диппредставителем ДНР в РФ Ольгой Макеевой.

В будущем он должен встретиться с послом ЛНР в России. Чхоль вручил послу России ноту о признании ЛНР и ДНР.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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