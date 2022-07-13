МИД Украины разорвал дипотношения с Северной Кореей из-за признания ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Украины сообщило о разрыве дипломатических связей с КНДР из-за признания ей республик Донбасса.

Украинское внешнеполитическое ведомство 13 июля сообщило о том, что разрывает дипломатические отношения и экономические контракты с Северной Кореей.

Ранее посол Северной Кореи в Российской Федерации Син Хон Чхоль уже провел переговоры с диппредставителем ДНР в РФ Ольгой Макеевой.

В будущем он должен встретиться с послом ЛНР в России. Чхоль вручил послу России ноту о признании ЛНР и ДНР.