Боррель пригрозил украинцам, получившим российские паспорта, запретом на въезд в ЕС

Евросоюз грозит гражданам Украины принявшим российское гражданство запретом на въезд.

ЕС не признает такие документы, заявил в среду еврокомиссар по иностранным делам Жозеп Боррель.

Новое российское законодательство, упрощающее процесс получения российского гражданства для всех украинцев, является еще одним вопиющим нарушением украинского суверенитета, заключили в ЕС.

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник указ, который упрощает получение российского гражданства для любого украинца.

Тем временем международные эксперты уже осудили выпады ЕС в сторону России, отмечая, что получение российского гражданства, как и гражданства любой другой страны для любого человека является правом добровольного определения страны проживания.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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