В Танзании расследуется загадочное заболевание, от которого погибли три человека
Танзания направила группу врачей и экспертов в области здравоохранения на юго-восток страны для расследования загадочной болезни, унесшей жизни трех человек.
Болезнь, симптомы которой включают носовые кровотечения, лихорадку, головные боли и утомляемость, была обнаружена в регионе Линди, сообщил главный санитарный врач Танзании Айфелло Сихалве.
«Правительство сформировало команду профессионалов, которые все еще изучают эту неизвестную болезнь», — говорится в заявлении Айфелло Сичалве.
Всего было выявлено 13 заболевших, трое из которых скончались. Айфелло Сихалве отметил, что у пациентов отрицательный результат тестов на лихорадку Эбола, вирус Марбург и Covid-19. Один из них вылечился, а остальные находятся в изоляции.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
В ЮАР арестованы три человека из-за смерти 21 подростка в ночном клубе, но причины их гибели пока неясны
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Иран советует американцам извлечь уроки из своих прошлых ошибок
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске