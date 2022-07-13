В Танзании расследуется загадочное заболевание, от которого погибли три человека

Танзания направила группу врачей и экспертов в области здравоохранения на юго-восток страны для расследования загадочной болезни, унесшей жизни трех человек.

Болезнь, симптомы которой включают носовые кровотечения, лихорадку, головные боли и утомляемость, была обнаружена в регионе Линди, сообщил главный санитарный врач Танзании Айфелло Сихалве.

«Правительство сформировало команду профессионалов, которые все еще изучают эту неизвестную болезнь», — говорится в заявлении Айфелло Сичалве.

Всего было выявлено 13 заболевших, трое из которых скончались. Айфелло Сихалве отметил, что у пациентов отрицательный результат тестов на лихорадку Эбола, вирус Марбург и Covid-19. Один из них вылечился, а остальные находятся в изоляции.