Канада поставит России турбину для «Северного потока»

Канадское правительство сняло санкции с газоперекачивающего оборудования «Газпрома».

13 июля ряд российских СМИ сообщили о том, что Канада отправит турбину для прокачки газа по «Северному потоку» 15 июля, предположительно её транспортировка в Россию через Германию займёт две недели.

Отмечается, что канадское правительство решило продлить лицензию энергетической компании Siemens Energy на ремонт и обслуживание оборудования для «Газпрома» до 31 декабря 2024 года.