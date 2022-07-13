Канада поставит России турбину для «Северного потока»
Канадское правительство сняло санкции с газоперекачивающего оборудования «Газпрома».
13 июля ряд российских СМИ сообщили о том, что Канада отправит турбину для прокачки газа по «Северному потоку» 15 июля, предположительно её транспортировка в Россию через Германию займёт две недели.
Отмечается, что канадское правительство решило продлить лицензию энергетической компании Siemens Energy на ремонт и обслуживание оборудования для «Газпрома» до 31 декабря 2024 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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