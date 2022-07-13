В ЮАР арестованы три человека из-за смерти 21 подростка в ночном клубе, но причины их гибели пока неясны

Полиция ЮАР сообщает об аресте троих подозреваемых в связи с загадочной смертью 21 молодого человека в городском ночном клубе в июне этого года.

Арестованы 52-летний владелец заведения, а также двое сотрудников 33 и 34 лет. Их обвиняют в нарушении правил продажи алкоголя.

Владельца клуба будут судить по этому обвинению 19 августа. Полиция полагает, что в заведении продавали алкоголь несовершеннолетним. Остальных двоих задержанных оштрафовали на 118 долларов каждого.

26 июня в клубе Enyobeni в Scenery Park погиб 21 человек, в основном подростки. Причина смерти молодых людей до сих пор не установлена.

Люди, которые были в этом клубе, но выжили, рассказывают, что в переполненном зале появился удушающий запах.

Посетители пытались сбежать, но в дверях было очень много людей. Некоторым из них не удалось пробиться через толпу. Они кричали, что задыхаются.

Между тем полиция на основании результатов экспертиз исключает давку как причину смерти людей. Однако расследование еще не завершено.

На прошлой неделе во время поминальной службы президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в смертях подростков виновато пьянство и пообещал наказания владельцам баров, которые нарушают правила продажи спиртных напитков.