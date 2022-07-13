Дачники рассказали, как распознать стеклянницу малинную на участке

Этот весьма опасный вредитель, который является настоящей головной болью для дачников, очень любит малину, но может навредить и другим ягодным кустарникам.

Первые признаки появления в саду стеклянницы малинной:

Начнем с того, что самки стеклянницы в летнее время откладывают в грунт как можно ближе к кустам малины до 150 яиц. Через некоторое время из яиц появляются личинки, которые заползают на ягодные кустарники, а затем вгрызаются в молодые побеги.

Поврежденные побеги плохо плодоносят, а иногда они ломаются снизу, увядают и полностью засыхают. О наличии насекомых нередко свидетельствуют небольшие вздутия, которые образуются в тех местах, где имеются повреждения, оставленные личинками.

Ближе к осени личинки начинают искать самое подходящее место для зимовки, а с этой целью они продвигаются по внутренней части стеблей как можно ближе к корням. Как только личинки находят самое подходящее для себя место, они остаются в нем на всю зиму.

Если дачник не предпринимает никаких мер по уничтожению личинок стеклянницы на ранних стадиях, то это может привести к тому, что кусты малины перестанут приносить плоды и полностью засохнут после получения множественных повреждений.

Тем, кто хотел бы защитить ягодные кустарники от этих насекомых-вредителей, рекомендуется своевременно проводить различные профилактические меры по защите растений.