Опытные хозяйки рассказали, как правильно хранить семена

Хорошие дачники начинают думать о будущем урожае уже сейчас. Кто-то собирает семена самостоятельно, кто-то закупает их в садоводческих магазинах по сниженным ценам, с кем-то делится соседка или знакомая.

Всхожесть семян зависит от условий хранения. Если не правильно хранить семена, то можно их испортить.

В семени все процессы жизнедеятельности затухают, растение засыпает. Для поддержания такого сна семя становится сухим. Влажность семян обычно не достигает более 20%. Семена должны быть сухими, чтобы они смогли сохранить всё нужное для прорастания здорового растения.

«Спящее» семя находится в глубоком покое. Нарушают этот покой – перепады влажности воздуха, контакт с водой, перепады температур. При повышении влажности семена пробуждаются, начинают «дышать» и терять все полезные вещества, необходимые для всхожести.

Также опасно и высыхание семян. Если влажность семян падает ниже 10%, они теряют всхожесть.

Из выше сказанного и вытекают стандартные ошибки многих дачников по хранению семян. Разберем топ 6 ошибок в хранении семян.

Оставить семена на зиму в неотапливаемом дачном домике:

Если оставить семена на даче в неотапливаемом домике, то они получат букет негативных факторов - сырость, холод, перепады температур, переход за 0 градусов в одну и другую сторону. Все эти факторы не лучшим образом скажутся на всхожести семян.

Хранить на кухне:

Еще одна ошибка – хранение семян на кухне. Кухня – место, где постоянно меняется влажность воздуха и температура. Семена будут чувствовать себя не очень комфортно, их покой будет постоянно нарушаться. Кухня – не лучшее место для хранения семян.

Хранить в дверке холодильника:

Хранение в дверке холодильника также является ошибкой по той же причине. При открывании холодильника постоянно происходит перепад температур, что ведет к образованию микро конденсата на поверхностях. Это может случиться и с семенами. Как следствие – нарушенный покой семян, их порча, низкая всхожесть.

Если хранить семена в холодильнике, то лучше всего в нижнем отсеке для овощей и зелени в бумаге и герметичной пластиковой или стеклянной таре.

Купить зимой семена и оставить при комнатной температуре:

Если занести семена с улицы поздней осенью или зимой и оставить при комнатной температуре, внутри упаковки может сформироваться конденсат и нарушить покой семян. Если вы покупаете семена осенью или зимой, то лучше сразу же упаковать их в герметичный пластиковый или стеклянный контейнер и убрать в холодильник в нижний отсек.

Хранить в открытой таре:

Хранить семена в тканевых мешочках или в банках с открытой крышкой также небезопасно. Такое хранение может привести как к высыханию семян, так и к пробуждению из-за перепада влажности.