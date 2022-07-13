Опытные хозяйки рассказали, как вырастить томаты черри на балконе

Томаты успешно выращивают на балконах и лоджиях как горшечные растения. Для этих целей селекционеры предлагают сорта помидоров коктейльного и черри типов, которые ценятся за исключительные вкусовые характеристики.

Томаты Черри – плоды в диаметре до 3 см, растущие аккуратными кистями, с минимальным количеством листьев, и пользующиеся популярностью как в консервации у хозяек, так и в ресторанном деле: миниатюрные помидорчики придают еде не только прекрасные вкусовые качества, но и эстетический вид блюда.

Выращивание на балконе обезопасит плодоносные растения от вредителей и резкой смены температурного режима, а своевременный полив поможет избежать засухи или переизбытка влажности. Овощи, пригодные для выращивания в закрытом грунте, почти не подвержены заболеваниям.

Их можно разделить по двум характеристикам:

Цвет. Цветовая палитра представлена всего в четырех оттенках: красный, желтый, зеленый и черный.

Высота плодоносного растения.

Существует супер низкорослые сорта с высотой до 40 см; детерминантные с высотой до 1 м; индетерминантные с высотой до 1,4 м. Все эти виды имеют хорошее качество плодов, но показатели урожайности ниже по сравнению с полудетерминантными видами.

Для выращивания в домашних условиях используют любые низкорослые сорта, которые высаживают в горшки или паллеты. Взрослое растение получается аккуратным и эстетичным.

Один из самых известных сортов черри называется Бонсай. Его также используют, как декоративный. Высота растения не превышает 40 см, а вес одного плода – 20 г.

Высотой взрослого куста до 70 см могут похвастаться сорта Томата черри Вера, Японский карлик, Минибел. Для опыления этих видов рекомендуется встряхивание кисти с соцветиями. Вес плода достигает 30 г, имеет сладкий вкус.