ВС РФ: солдаты ВСУ разместились в роддомах и больницах Одесской области

Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что украинские солдаты заняли роддома и больницы Одесской области

В среду, 13 июляя 2022 года, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в пресс-релизе заявил о том, что солдаты ВСУ заняли в качестве пункта временной дислокации учреждения здравоохранения Одесской области.

Мизинцев уточнил, что бойцы украинской армии «цинично» выгнали больных и рожениц с новорожденными детьми из больниц без возможности получения необходимой медицинской помощи.