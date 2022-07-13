ВС РФ: солдаты ВСУ разместились в роддомах и больницах Одесской области
Генерал-полковник РФ Мизинцев заявил, что украинские солдаты заняли роддома и больницы Одесской области
В среду, 13 июляя 2022 года, глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в пресс-релизе заявил о том, что солдаты ВСУ заняли в качестве пункта временной дислокации учреждения здравоохранения Одесской области.
Мизинцев уточнил, что бойцы украинской армии «цинично» выгнали больных и рожениц с новорожденными детьми из больниц без возможности получения необходимой медицинской помощи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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