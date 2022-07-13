Дачники рассказали, чем можно обработать растения на участке

До обработки деревьев необходимо провести работы по уходу за корой. Кора повреждается осенью из-за перепадов температуры, летом из-за обильных дождей.

Одним из самых грозных заболеваний среди растений является мучнистая роса. Предпосылками для ее появления является сухая погода. Данное заболевание очень легко выявить – на листьях появляется бледно-белый налет.

Кроме того, на плодах растений тоже можно заметить следы мучнистой росы, которые проявляются ржавчиной. Особо эффективными считаются такие средства, как Топаз, Прогноз, Скор, Фундазол. Можно применить и народные средства — это настои на молочных продуктах, на шкурках бананов.

Опасными вредителями считаются всевозможные клещи, гусеницы, которые вредят растениям, воздействуя на кору, корни, листву. Особенно эти насекомые активны в июле, в разгаре лета. Можно обработать Искрой, Акаритокс, Сипаз Супер.

Говоря об обработке, нужно заметить, что ее необходимо проводить утром в солнечную погоду. Сначала нужно провести обработку от бактериальных заболеваний, затем обработку от насекомых.

Важно помнить, что нельзя смешивать препараты от этих болезней. Если на деревьях или кустарниках висят плоды, то обработать плодовые растенья нужно после снятия урожая.

Можно составить определенный план-календарь проведения обработок, куда следует включать обработку следующих культур:

яблони;

груши;

декоративные кустарники;

огурцы;

томаты;

патиссоны;

бахчевые культуры;

цветочные культуры;

смородина;

крыжовник.

Некоторые садоводы рекомендуют проводить обработку согласно лунному календарю.

Растения сами по себе не могут полностью обеспечить себя защитой, поэтому следует регулярно проводить обработку деревьев, кустарников, от их здоровья зависит насколько качественным будет урожай.