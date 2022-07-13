Огородники рассказали, как увеличить урожай моркови в два раза

Картофель достаточно неприхотлив и может произрастать где угодно. Но вот размеры урожая не всегда радуют. Чтобы увеличить урожай картошки, нужно серьезно подойти к таким моментам как посадка, уход, выбора сорта.

Начнем с подготовки почвы:

Я рекомендую заняться этим еще осень. Перекапываем и удаляем корни сорняков, которые будут душить морковь весной. Дальше займемся кислотностью почвы, чтобы ее уменьшить можно во время перекопки добавить в почву известь, а также фосфорные удобрения.

Если в вашей почве много торфа, то рекомендую разбавить ее немного речным песком или перегноем.

С наступлением весны, начинаем второй этап подготовки. Тщательно прорыхляем землю и добавляем минеральные вещества (удобрения). Рекомендую при выборе места посева выбирать солнечную сторону, рост в тени будет очень медленным особенно при начальном росте.

Перейдем к посеву:

И здесь есть несколько вариантов. Расскажу про основные.

Ранний посев: он происходит в конце апреля до начала майских праздников. При таком посеве урожай будет раньше, а сама морковь более устойчивая к погодным условиям. Собрав такой урожай,ему необходимо отлежаться чердаке пару недель.

Летний посев: он происходит после майских праздников до начала июня. Такой урожай будет намного лучше храниться зимой и дольше сохранит вкус.

Самый важный компонент это парильный полив: Морковь очень привередливая в этом плане, она не переносит излишка или нехватки воды.

Результат зависит от грамотного поливания именно в период роста самого растения, поэтому в данный промежуток воды должно быть много, если почва начинает сохнуть, то поливаем. А вот в конце созревания стоит наоборот ограничить количество воды, которая будет поступать. В противном случае корнеплод потрескается и в дальнейшем будет плохо храниться.

При жарком лете рекомендую поливать морковь не меньше 3 раз в неделю. Но не заливайте, на один квадратный метр должно уходить не больше 4 литров воды.

При созревании, как уже говорил, эта цифра уменьшается. Частота тоже становиться реже, одного раза в неделю становится более чем достаточно.

Подкормка:

Куда без нее. И тут тоже необходимо делать все правильно. Я уже говорил, что почву нужно готовить еще с осени, если хорошо удобрить почву в тот период, то летом можно обойтись вообще без подкормки. В течении всего роста, я советую подкармливать не более 3 раз.

Первую подкормку мы делаем примерно через 3 - 4 недели после всходов. Для этого берем 1.5 столовые ложки нитрофоски и разбавляем их в 10 литрах воды.

Вторая подкормка у нас начинается примерно через 2-3 недели после первой. Берем такие пропорции и удобряем.

Третья подкормка происходит уже в самом начале августа. Я обычно использую калийные удобрения.

По мимо стандартных способов подкормки. Рекомендую с начала июля добавлять в воду настой золы при поливе. Это даст нашей моркови дополнительные полезные вещества и поможет избежать различных болезней.