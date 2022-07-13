Дачники рассказали, как сохранить луковицы тюльпана после обрезки

Если цветочные головки были осторожно обрезаны после того, как они засохли, а листья удалены до того, как они загниют, луковицы, в принципе, могут оставаться в земле до следующего года.

В результате, если растения остаются в земле несколько лет подряд, они больше не могут пробиваться вверх, когда появятся всходы. Кроме того, может быстро развиваться заболачивание, особенно на тяжелых почвах. Если это произойдет, луковица в земле может загнить. Тюльпаны постепенно исчезают с грядки после этого.

По этим причинам желательно удалять луковицы из почвы после того, как засохли листья. Затем их следует просушить. Сделать это можно в сухом месте в саду, или в садовом домике. Другой вариант – положить луковицу в небольшую сетку и повесить в сухом месте.

Это экономит место, потому что луковицы тюльпанов не нужно раскладывать по земле. Сетку можно просто повесить под свесом крыши. Однако, чтобы луковица пережила эту фазу, следует хранить только здоровую луковицу.

Перед сушкой больную луковицу следует перебрать, так как в этом случае болезнь может перейти на здоровые луковицы. Эти больные луковицы, как и любые другие больные растения или растительные остатки, нельзя добавлять в компост.

Потому что оттуда болезни, которые раньше поражали только один вид растений, могут распространяться по саду. Поэтому такие луковицы следует выбрасывать в мусорный бак.