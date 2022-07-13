Союзные силы РФ и ЛНР вышли на окраины Соледара, захватив склад боеприпасов ВСУ

Войска России и Луганской Народной республики заняли часть города Соледар, взяв под контроль украинский склад боеприпасов.

Официальный представитель народной милиции ЛНР Виталий Киселёв сообщил, войска республики продвинулись на позиции украинских солдат в Донецкой области, взяв под контроль окраины города Соледар.

По словам Киселёва, за бойцами ЛНР шли российские солдаты, которые захватили украинский склад с боеприпасами, на котором было не менее шести тысяч снарядов 122-го калибра.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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