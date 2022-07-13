Серия громких взрывов вновь прогремела в Новой Каховке Херсонской области
Вечером 13 июля в городе Новая Каховка вновь раздались взрывы, а очевидцы публикуют видеозаписи крупного пожара в местах, где слышали громкие звуки.
Местные жители Новой Каховки в Херсонской области публикуют срочные сообщения в локальных телеграм-каналах, заявляя, что в городе снова происходят громкие взрывы, в то время как вместе с ними слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. Также очевидцы заявили о ярком зареве пожаров в городе там, где лишь недавно слышали взрывы.
Накануне вооружённые силы Украины впервые атаковали Новую Каховку из американских РСЗО HIMARS, взорвав местный склад с боеприпасами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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