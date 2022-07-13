МИД Украины объявил о разрыве дипотношений с КНДР из-за признания ДНР и ЛНР Пхеньяном
Пресс-служба МИД Украины сообщила о прекращении дипломатических отношений с КНДР по инициативе Киева.
Министерство иностранных дел Украины уведомляет, что Киев официально инициировал процедуру дипломатических отношений с Северной Кореей, поскольку правительство этой страны накануне объявило о признании независимости республик Донбасса ДНР и ЛНР.
Также в украинском МИДе подчеркнули, что дипломатических контактов между Киевом и Пхеньяном не было и до этого из-за международных санкций, наложенных на Северную Корею.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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