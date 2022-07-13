ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона
Украинские войска атаковали район предприятия "Сокол" в населённом пункте Новая Каховка Херсонской области.
Оперативные службы Херсонской области дали интервью российскому информагентству "ТАСС", заявив, что вооружённые силы Украины произвели серию ракетных ударов по городу Новая Каховка в регионе. Часть из выпущенных снарядов приземлилась в районе местного завода "Сокол".
В то же время очевидцы произошедшего рассказывают о громких взрывах в Новой Каховке, подтверждая версию спецслужб. Напомним, что накануне ВСУ уже атаковали Новую Каховку с применением американских ракет HIMARS.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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