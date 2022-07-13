Пентагон: ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету Lockheed Mart

Американские войска отчитались об успешном тестовом пуске гиперзвуковой ракеты от оборонного концерна Lockheed Mart.

Пресс-служба американского Пентагона уведомляет, что 13 июля Военно-воздушные силы США провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A от оборонного концерна Lockheed Mart. Данное испытание является одним из немногочисленных тестов гиперзвуковых ракет в Соединённых Штатах.

Также в пресс-службе Пентагона подчеркнули, что войска США испытывают ракету AGM-183A уже в тринадцатый раз, и лишь с этой попытки снаряд смог развить гиперзвуковую скорость, сопоставимую с китайскими и российскими крылатыми ракетами.