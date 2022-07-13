ПВО сбили 5 ракет ВСУ над Новой Каховкой, но обломки упали на завод «Сокол»
Системы ПВО Херсонской области перехватили пять украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховкаю
В ночь на 14 июля администрация Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что накануне вечером ВСУ выпустили пять ракет по городу Новая Каховка, который полностью находится под контролем вооружённых сил России.
По данным ВГА Херсона, все пять украинских ракет были оперативно перехвачены российскими системами ПВО, однако обломки упали на завод "Сокол" в Новой Каховке, что могло спровоцировать пожар.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке попыток госпереворота в зарубежных странах
Бывший посол США в ООН и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что помогал планировать попытки государственных переворотов в зарубежных странах.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
Высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке попыток госпереворота в зарубежных странах
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
ПВО сбили 5 ракет ВСУ над Новой Каховкой, но обломки упали на завод «Сокол»
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске