ПВО сбили 5 ракет ВСУ над Новой Каховкой, но обломки упали на завод «Сокол»

Системы ПВО Херсонской области перехватили пять украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховкаю

В ночь на 14 июля администрация Херсонской области опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что накануне вечером ВСУ выпустили пять ракет по городу Новая Каховка, который полностью находится под контролем вооружённых сил России.

По данным ВГА Херсона, все пять украинских ракет были оперативно перехвачены российскими системами ПВО, однако обломки упали на завод "Сокол" в Новой Каховке, что могло спровоцировать пожар.