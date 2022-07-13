Зеленский: Украина жёстко ответит на признание ДНР и ЛНР Северной Кореей

Владимир Зеленский прокомментировал новость о том, что КНДР признала независимость республик Донбасса.

14 июля Владимир Зеленский дал свой официальный комментарий по поводу заявления главы ДНР Дениса Пушилина о том, что вчера Министерство иностранных дел КНДР признало суверенитет Донецкой и Луганской Народных республик.

По словам Зеленского, новость не нуждается в дополнительных оценках, однако он заверил, что Киев готовит крайне жёсткий ответ на решение Северной Кореи признать независимость республик Донбасса.