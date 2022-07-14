Зюганов: вслед за КНДР и Сирией независимость ДНР и ЛНР признают все страны
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что вскоре независимость республик Донбасса будет признана не только Россией, Сирией и Северной Кореей.
Глава российской политической фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что приветствует недавнее решение правительства Северной Кореи признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Также Зюганов напомнил, что накануне суверенность республик Донбасса признала Сирия.
По мнению Геннадия Зюганова, данное политическое решение назревало давно, и после признания ДНР и ЛНР Северной Кореей и Сирий установить дипломатические отношения с республиками Донбасса захотят другие государства мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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