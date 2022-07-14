Зеленский: Украина добилась прогресса в зерновом вопросе на переговорах в Турции

Владимир Зеленский прокомментировал состоявшиеся накануне четырёхсторонние переговоры в Турции, темой которых было создание коридоров для вывоза зерна из Украины.

14 июля Владимир Зеленский сообщил, что прошедшие вчера в Стамбуле переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна за границу завершились успехом. По словам Зеленского, Киев добился существенного прогресса на минувших переговорах, о чём вскоре украинская делегация объявит официально.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Турцию и Организацию Объединённых наций за помощь в проведении новых личных переговоров с политиками из России.