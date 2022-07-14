Al Arabiya News: в Омане восемь человек смыло в открытое море

Издание Al Arabiya News сообщает, что накануне в Омане восемь человек были смыты в открытое море на одном из местных пляжей.

Издание Al Arabiya News уведомляет, что в Омане на пляже Мугсаил восемь человек были смыты в открытое море. Трагедия приключилась с семьёй туристов из Азии, которая стояла на пляже и любовалась приливом.

К текущему моменту известно, что по итогам трагедии на пляже Мугсаил погибло два человека включая ребёнка, ещё троих достали из водоёма и спасли, а трое пропали без вести, их поиски ведутся.