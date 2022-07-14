Al Arabiya News: в Омане восемь человек смыло в открытое море
Издание Al Arabiya News сообщает, что накануне в Омане восемь человек были смыты в открытое море на одном из местных пляжей.
Издание Al Arabiya News уведомляет, что в Омане на пляже Мугсаил восемь человек были смыты в открытое море. Трагедия приключилась с семьёй туристов из Азии, которая стояла на пляже и любовалась приливом.
К текущему моменту известно, что по итогам трагедии на пляже Мугсаил погибло два человека включая ребёнка, ещё троих достали из водоёма и спасли, а трое пропали без вести, их поиски ведутся.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
После массовых протестов китайские власти отдадут деньги с банковских счетов клиентам, но не всем
Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая сообщила, что клиенты четырех сельских банков в провинции Хэнань и одного в Аньхой будут получать выплаты, начиная с 15 июля.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
С возрастом мозг работает медленнее: почему это происходит
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Вучич: Сербия продолжит путь в Евросоюз, но не будет вступать в НАТО
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске