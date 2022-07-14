Союз армий России и ЛНР заняли окраины города Соледар на Донбассе
Войска России и армия ЛНР захватили окраины города Соледар, который расположен в Донецкой области.
Коалиция вооружённых сил России совместно с сотрудниками народной милиции ЛНР взяли под полный контроль окраины населённого пункта Соледар, центр которого до сих пор контролируется армией Украины.
Сообщается, что российские войска также захватили склад ВСУ возле Соледара, обнаружив там не менее шести тысяч снарядов для украинской артиллерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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