Джо Байден продолжает дотрагиваться до людей, несмотря на рост заражений COVID во всем мире

Белый дом заявил, что в связи с растущим количеством случаев COVID президент постарается ограничить физические контакты во время поездки на Ближний Восток. Однако этого не произошло.

После приземления в Израиле Байден несколько раз ударил кулаком местного премьер-министра Яира Лапида, а затем обнял его и пожал руку бывшему премьеру Биньямину Нетаньяху.

В израильском мемориале жертвам холокоста Джо Байден взял за руки и поцеловал в щеки 86-летнюю Рену Квинт и 95-летнюю Жизель Цикович.

Перед отъездом на Ближний Восток Байден встречался с членами Конгресса на пикнике в Белом доме, обменивался с ними рукопожатиями.

По информации СМИ, Белый дом перед поездкой президента сообщил офису Лапида, что Джо Байден воздержится от рукопожатий из-за растущего числа заражений коронавирусом в США и Израиле.

В дальнейшем Байдену предстоит поездка в Саудовскую Аравию, где он встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

По данным американской разведки, этот человек причастен к убийству журналиста. Ранее Байден обещал сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем из-за нарушений прав человека.

Возможно, соблюдение правил безопасности в связи с коронавирусом позволит президенту избежать физического контакта с принцем и сохранить свой имидж.