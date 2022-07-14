Вучич: Сербия продолжит путь в Евросоюз, но не будет вступать в НАТО
Александр Вучич сообщил о планах продолжать путь по вступлению Сербии в Европейский Союз.
14 июля президент Сербии Александр Вучич официально подтвердил, что его правительство будет следовать ранее выбранному курсу по вступлению сербского государства в состав Евросоюза, однако при этом Сербия сохранит хорошие отношения с Россией и Китаем.
При этом Вучич заявил, что Сербия намерена сохранить статус нейтральной страны и отказывается от планов по вступлению в НАТО или другие блоки военно-политического характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Вучич: Сербия продолжит путь в Евросоюз, но не будет вступать в НАТО
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