Издание The Washington Post сообщает, что правительство России не хочет отдавать Западу самолёты, ранее взятые Москвой в лизинг.

Журналисты американской газеты The Washington Post сообщает, что Россия отказалась возвращать странам коллективного Запада более 400 самолётов, которые ранее были взяты Москвой в лизинг ещё до старта военной спецоперации на Украине. По словам представителей WP, общая сумма всех арендованных на Западе Россией самолётов составляет миллиарды долларов.

Агентство The Washington Post сообщает, что из-за подобного поведения Москвы западные страны арестовывают российские рейсы с невозвращёнными самолётами, когда они совершают посадку в государствах, вводивших санкции против России.