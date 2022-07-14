WP: Россия не отдаёт западным компаниям 400 лизинговых самолётов
Издание The Washington Post сообщает, что правительство России не хочет отдавать Западу самолёты, ранее взятые Москвой в лизинг.
Журналисты американской газеты The Washington Post сообщает, что Россия отказалась возвращать странам коллективного Запада более 400 самолётов, которые ранее были взяты Москвой в лизинг ещё до старта военной спецоперации на Украине. По словам представителей WP, общая сумма всех арендованных на Западе Россией самолётов составляет миллиарды долларов.
Агентство The Washington Post сообщает, что из-за подобного поведения Москвы западные страны арестовывают российские рейсы с невозвращёнными самолётами, когда они совершают посадку в государствах, вводивших санкции против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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