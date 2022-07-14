Силы России и ЛНР вошли в Северск, взяв город под оперативный контроль
Войска России и ЛНР вошли в город Северск, сообщают источники в народной милиции Луганска.
В ночь на 14 июля российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в НМ ЛНР сообщил, что российские и луганские войска подавили сопротивление вооружённых сил Украины в городе Северск, войдя в город.
Информатор из луганской Народной милиции уведомляет, что коалиция армий России и ЛНР взяла город Северск под единоличный оперативный контроль.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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