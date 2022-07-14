Силы России и ЛНР вошли в Северск, взяв город под оперативный контроль

Войска России и ЛНР вошли в город Северск, сообщают источники в народной милиции Луганска.

В ночь на 14 июля российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в НМ ЛНР сообщил, что российские и луганские войска подавили сопротивление вооружённых сил Украины в городе Северск, войдя в город.

Информатор из луганской Народной милиции уведомляет, что коалиция армий России и ЛНР взяла город Северск под единоличный оперативный контроль.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 