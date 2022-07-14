Добровольцы смогут помочь жителям Донбасса: федеральный проект ОНФ
Общероссийский народный фронт решил поддержать жителей Донбасса. Посильную помощь в добровольном порядке смогут оказать белгородцы.
Суть федерального проекта "Все для победы", предложенного Общероссийским народным фронтом, заключается в следующем: каждый желающий может оказать любую возможную помощь нуждающимся жителям Донбасса.
На официальном сайте проекта размещена информация о том, как помочь людям, проживающим в ЛДНР, а также солдатам.
Там сообщаются адреса мест, куда можно приносить необходимые вещи по рекомендуемому списку, деньги, продукты.
Также на сайте разъясняется, как груз будет доставлен адресатам. Подобные отделения сформированы в каждом регионе страны.
Так, в Белгороде пункт оказания помощи открыт по адресу: Народный бульвар, 55.
Подробности благотворительной акции можно узнать по телефону (4722) 27-77-50
Опубликовано: Храмова Оксана
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