Irish Times: в Ирландии закончились места для новых беженцев из Украины
Издание Irish Times утверждает, что правительство Ирландии жалуется на нехватку мест для новых беженцев, приезжающих в страну из Украины.
Британская газета Irish Times сообщает, что в ирландском городе Ситиуэст, расположенном в западной части Дублина, полностью закончились места для новых украинских беженцев. Журналисты Irish Times предупреждают, что другие регионы Ирландии также отказывают мигрантам из Украины в предоставлении убежища.
В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Ирландии Михол Мартин намерен собрать экстренное заседание Кабинета министров страны, сообщив им, что некоторые украинские беженцы застревают в ирландских аэропортах без элементарной возможности поспать в обычной кровати.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Во второй половине лета на плодовых деревьях не только созревают плоды, но и завязываются почки для будущего урожая. Правильная обработка в этой время увеличит количество фруктов или ягод в следующем году.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Опытные огородники объяснили, как продлить плодоношение огурцов на несколько недель
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске