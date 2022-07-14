Irish Times: в Ирландии закончились места для новых беженцев из Украины

Издание Irish Times утверждает, что правительство Ирландии жалуется на нехватку мест для новых беженцев, приезжающих в страну из Украины.

Британская газета Irish Times сообщает, что в ирландском городе Ситиуэст, расположенном в западной части Дублина, полностью закончились места для новых украинских беженцев. Журналисты Irish Times предупреждают, что другие регионы Ирландии также отказывают мигрантам из Украины в предоставлении убежища.

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Ирландии Михол Мартин намерен собрать экстренное заседание Кабинета министров страны, сообщив им, что некоторые украинские беженцы застревают в ирландских аэропортах без элементарной возможности поспать в обычной кровати.