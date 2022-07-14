Moody's: Германия не избавится от нужды в российском газе к 2024 году
Рейтинговое агентство Moody's не верит в способность Германии сократить зависимость страны от российского газа к намеченным Берлином срокам.
14 июля американское рейтинговое агентство Moody's сообщило, что цель правительства Германии по сокращению зависимости немецкого государства от российского газа к 2024 году до 10-ти процентов является практически недостижимой несмотря на все усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца.
По данным Moody's, если Берлин хочет уменьшить потребление газа из России до десяти процентов, то Германии придётся найти не менее сорока двух миллиардов кубических метров СПГ в других регионах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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