Верховная рада Украины просит у США ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS

Депутат украинской Верховной рады Федор Вениславский сообщил, что Киев просит у США поставить ракеты большой дальности для комплексов HIMARS.

Украинский депутат Федор Вениславский утверждает, что правительство Украины ведёт новые переговоры с США о поставках боеприпасов для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам Василевского, сейчас в распоряжении армии Украины есть ракеты для "Химарсов", которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Федор Вениславский заявил, что в настоящее время офис Владимира Зеленского просит Вашингтон о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, способных поражать объекты противника за 300 километров от места пуска.