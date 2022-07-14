Верховная рада Украины просит у США ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Депутат украинской Верховной рады Федор Вениславский сообщил, что Киев просит у США поставить ракеты большой дальности для комплексов HIMARS.
Украинский депутат Федор Вениславский утверждает, что правительство Украины ведёт новые переговоры с США о поставках боеприпасов для американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам Василевского, сейчас в распоряжении армии Украины есть ракеты для "Химарсов", которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Федор Вениславский заявил, что в настоящее время офис Владимира Зеленского просит Вашингтон о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, способных поражать объекты противника за 300 километров от места пуска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Во второй половине лета на плодовых деревьях не только созревают плоды, но и завязываются почки для будущего урожая. Правильная обработка в этой время увеличит количество фруктов или ягод в следующем году.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Опытные огородники объяснили, как продлить плодоношение огурцов на несколько недель
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске