Арестович: ВСУ нанесли 50 ударов из HIMARS по позициям армии России за неделю

За последнюю неделю армия Украины обстреляла позиции российских войск из американских РСЗО HIMARS более пятидесяти раз.

Советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что появление американских РСЗО "Химарс" у армии Украины изменило правила ведения боевых действий между войсками России и ВСУ. По словам Арестовича, только за прошедшую неделю украинские военные ударили по складам и скоплениям живой силы армии России более пятидесяти раз.

При этом Арестович отметил, что все украинские ракетные удары из HIMARS оказались успешными, поскольку после применения данных ракетных систем ВСУ на позициях российских войск произошли взрывы и последовавший за ними пожар.