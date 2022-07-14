Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить отправленным Украине западным оружием

Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива верит, что ведущих политиков Евросоюза могут убить оружием, которое передано Украине странами Запада.

Бывший украинский депутат Верховной рады Илья Киева опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что ключевые лица европейской политики могут быть убиты оружием, которое Запад отправляет на Украину. По мнению Кивы, зачастую западное оружие едет не в Киев, а на чёрные рынки, попадая в руки европейских террористов.

Илья Кива верит, что при подобных обстоятельствах американская противотанковая система Javelin может взорвать автомобиль с канцлером Германии Олафом Шольцем, а шведские гранатомёты NLAW в состоянии сбить самолёт, на котором летит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Кива напомним, что все эти виды вооружений отправляются странами НАТО в Украину, но Киев не всегда получает эти поставки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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