Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить отправленным Украине западным оружием
Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива верит, что ведущих политиков Евросоюза могут убить оружием, которое передано Украине странами Запада.
Бывший украинский депутат Верховной рады Илья Киева опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что ключевые лица европейской политики могут быть убиты оружием, которое Запад отправляет на Украину. По мнению Кивы, зачастую западное оружие едет не в Киев, а на чёрные рынки, попадая в руки европейских террористов.
Илья Кива верит, что при подобных обстоятельствах американская противотанковая система Javelin может взорвать автомобиль с канцлером Германии Олафом Шольцем, а шведские гранатомёты NLAW в состоянии сбить самолёт, на котором летит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Кива напомним, что все эти виды вооружений отправляются странами НАТО в Украину, но Киев не всегда получает эти поставки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Во второй половине лета на плодовых деревьях не только созревают плоды, но и завязываются почки для будущего урожая. Правильная обработка в этой время увеличит количество фруктов или ягод в следующем году.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Опытные огородники объяснили, как продлить плодоношение огурцов на несколько недель
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске