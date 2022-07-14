Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива верит, что ведущих политиков Евросоюза могут убить оружием, которое передано Украине странами Запада.

Бывший украинский депутат Верховной рады Илья Киева опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что ключевые лица европейской политики могут быть убиты оружием, которое Запад отправляет на Украину. По мнению Кивы, зачастую западное оружие едет не в Киев, а на чёрные рынки, попадая в руки европейских террористов.

Илья Кива верит, что при подобных обстоятельствах американская противотанковая система Javelin может взорвать автомобиль с канцлером Германии Олафом Шольцем, а шведские гранатомёты NLAW в состоянии сбить самолёт, на котором летит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом Кива напомним, что все эти виды вооружений отправляются странами НАТО в Украину, но Киев не всегда получает эти поставки.