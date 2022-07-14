МВД Украины обязало солдат сдать образцы ДНК для опознания будущих погибших
Заместитель главы МВД Украины Игорь Бондаренко сообщил, что в стране будут собираться образцы ДНК военных и сотрудников силовых ведомств.
Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко сообщил, что в стране приняли законопроект о регистрации информации о геноме граждан. Данный закон обязует всех украинских военных и правоохранителей сдавать образцы ДНК, а саму базу данных с образцами будет хранить МВД Украины.
По словам Бондаренко, данный закон необходим Украине в условиях военного времени не только для поиска преступников, но и для идентификации тел будущих погибших.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву
Турция, Египет и Саудовская Аравия планируют вступить в БРИКС
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
NASA просит Россию заключить соглашение о перекрёстных полётах к МКС
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске