Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что армия Украины не может сбивать российские самолёты в небе над Беларусью.

14 июля спикер командования авиации вооружённых сил Украины Юрий Игнат признался, что украинские войска хотели бы сбивать российские военные самолёты, находящиеся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь, не принимающей участия в спецоперации.

Вместе с тем Игнат признал, что ВСУ не способны уничтожать самолёты армии России в белорусском небе, поскольку украинские системы противовоздушной обороны не достают до Беларуси.