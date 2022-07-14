Командование ВСУ признало неспособность сбивать самолёты РФ в небе Беларуси
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что армия Украины не может сбивать российские самолёты в небе над Беларусью.
14 июля спикер командования авиации вооружённых сил Украины Юрий Игнат признался, что украинские войска хотели бы сбивать российские военные самолёты, находящиеся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь, не принимающей участия в спецоперации.
Вместе с тем Игнат признал, что ВСУ не способны уничтожать самолёты армии России в белорусском небе, поскольку украинские системы противовоздушной обороны не достают до Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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