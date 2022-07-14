Запад готов к диалогу с Россией на предстоящей встрече министров финансов G20
Предстоящая встреча глав финансовых ведомств «Большой двадцатки» не будет такой холодной, как апрельская, отношение к России начало меняться.
«Большинство (делегаций) продемонстрирует готовность придерживаться более конструктивного подхода, чем на встрече в апреле. Мы ожидаем более открытых и прямых дискуссий с делегатами из России», — цитирует Reuters представителя правительства ФРГ.
На апрельской встрече западная коалиция в знак солидарности с Украиной покинула зал, когда выступал российский представитель. Это в дальнейшем сказалось на переговорном процессе.
Конечно, не обойдется без пикирования и острых дебатов, но диалог будет более продуктивным в силу сложившихся для лидеров клуба экономических обстоятельств, уверен источник агентства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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