Запад готов к диалогу с Россией на предстоящей встрече министров финансов G20

Предстоящая встреча глав финансовых ведомств «Большой двадцатки» не будет такой холодной, как апрельская, отношение к России начало меняться.

«Большинство (делегаций) продемонстрирует готовность придерживаться более конструктивного подхода, чем на встрече в апреле. Мы ожидаем более открытых и прямых дискуссий с делегатами из России», — цитирует Reuters представителя правительства ФРГ.

На апрельской встрече западная коалиция в знак солидарности с Украиной покинула зал, когда выступал российский представитель. Это в дальнейшем сказалось на переговорном процессе.

Конечно, не обойдется без пикирования и острых дебатов, но диалог будет более продуктивным в силу сложившихся для лидеров клуба экономических обстоятельств, уверен источник агентства.