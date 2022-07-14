Арестович: Ни одна страна Европы не сможет воевать с Россией даже 5 месяцев

Алексей Арестович считает, что никто в Европе не сможет воевать с Россией 5 месяцев.

Алексей Арестович уверяет, что ни одна из стран Европейского Союза не смогла бы выстоять в войне против Российской Федерации пять месяцев.

По словам советника офиса Владимира Зеленского, такое развитие событий было бы банально технически невозможным.

"Ни одна европейская страна не продержалась бы 5 месяцев против России. Технически невозможно", - заявил Алексей Арестович

Также он добавил, что сейчас Россия де факто ведет войну со всеми странами Европы и североатлантического альянса.