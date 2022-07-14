DPA: Минобороны РФ намерен мобилизовать около 35 000 добровольцев со всей России
Ряд российских источников сообщает о намерении Минобороны России создать добровольческие батальоны во всех регионах федерации, сообщает DPA.
Агентство сообщает, что в каждом регионе России должен быть сформирован хотя бы один такой батальон — вне зависимости от уже состоящих на учете армейских резервистов.
По его данным, «волонтеры должны получать от 4000 до 6000 евро в месяц в качестве заработной платы».
Эта мобилизация сможет добавить к ВС России на Украине еще около 35 000 резервистов к концу августа.
Отметим, что по заверениям руководителей центров подготовки резервистов, нехватки добровольцев из регионов России, практически не существует. К примеру, Академия спецназа в Чечене регулярно выпускает прошедших подготовку добровольцев на Донбасс.
Опубликовано: Тарас Медведев
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