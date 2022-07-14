Канцлер Австрии заявил о крахе миграционной политики Евросоюза

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что ЕС провалил свою политику в отношении Мигрантов.

По словам Нехаммера, Австрия, как и другие страны Европы, стали жертвами нелегальной миграции из стран Африки и Ближнего Востока.

"Кипр, как и Австрия, очень сильно пострадал от нелегальной миграции, поэтому мы должны держаться вместе", - заявил канцлер Австрии.

Также Нехаммер считает, что действующая европейская система предоставления убежища мигрантам потерпела крах. Он заявил о необходимости новой системы, которая была бы более эффективной.

"Мы должны видеть, что система Европейского союза по предоставлению убежища провалилась, и нам нужна новая, эффективная", - считает Нехаммер.

Он призвал не разговаривать об этом, а уже сейчас начинать предпринимать меры.