Боррель: ЕС не признает российские паспорта, выданные сейчас украинцам
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные украинцам.
По словам Жозепа Борреля, Европейский Союз не будет признавать паспорта, выданные гражданам Украины по упрощенной системе.
"Евросоюз не будет признавать российские паспорта, которые будут выдавать украинцам по упрощенной системе", - написал Боррель.
Напомним, что на подконтрольных Российской Федерации территориях людям предоставили право получать российское гражданство.
Затем президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что российские паспорта могут получать все граждане Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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