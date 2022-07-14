На Гаити 89 человек были убиты в столкновении между бандитскими группировками

По меньшей мере 89 человек были убиты за неделю в столкновениях между бандами в Порт-о-Пренс, столице Гаити.

«По меньшей мере 89 человек были убиты, еще 16 пропали без вести», — говорится в заявлении Национальной сети защиты прав человека: « Еще 74 человека ранены огнестрельным или холодным оружием».

С четверга в Сите-Солей, самой неблагополучной и густонаселенной коммуне столичного региона, сражаются две бандитские группировки. Полиция не вмешивается, из-за нехватки людей и снаряжения. Тысячи семей вынуждены прятаться в своих домах без воды и еды. Затруднена работа экстренных и медицинских служб.

«Мы призываем все воюющие стороны разрешить доставку помощи в Сите-Солей и пощадить мирных жителей», — призвал глава миссии врачей без Границы Мумуза Мухиндо.

Беспорядки в Сите-Солей влияют на работу инфраструктуры всей столицы Гаити. Здесь расположен нефтяной терминал, который снабжает топливом Порт-о-Пренс и весь север страны. В столице заправки больше не выдают топлива, резко взвинчивая цены на черном рынке.

«Мы наблюдаем значительный рост голода в столице и на юге страны, причем больше всего пострадал Порт-о-Пренс», — заявил во вторник Жан-Мартин Бауэр, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП). Чтобы обойти окраины Порт-о-Пренса, находящиеся в руках бандформирований, агентство ООН использует воздушные и морские пути для отправки помощи на юг и север страны.

Согласно классификации ВПП, почти половина из 11 миллионов гаитян уже страдает от отсутствия продовольственной безопасности, в том числе 1,3 миллиона человек, которые столкнулись с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, предшествующей стадии голода.